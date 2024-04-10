Росіяни упустили авіабомбу на окуповану частину Херсонської області, - ЗМІ

В окупованій частині Херсонської області росіяни упустили авіабомбу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra .
За даними джерела, 5 квітня місцевий житель виявив у полі вирву, а в ній - авіабомбу, що не розірвалася.
"Авіабомба впала за 5 км від села Новоукраїнка у Новотроїцькому районі Херсонської області", - повідомили на каналі Astra.
За повідомленнями каналу, фахівці, що прибули на місце, впізнали боєприпас як російський ФАБ-250.
"Місцеве населення попередили про небезпеку, найближчим часом бомбу утилізують", - повідомляє канал Astra.