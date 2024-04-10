Росіяни упустили авіабомбу на окуповану частину Херсонської області, - ЗМІ

За даними джерела, 5 квітня місцевий житель виявив у полі вирву, а в ній - авіабомбу, що не розірвалася.

"Авіабомба впала за 5 км від села Новоукраїнка у Новотроїцькому районі Херсонської області", - повідомили на каналі Astra.

Фото: приблизне місце падіння російської авіабомби (https://t.me/astrapress/52938)

За повідомленнями каналу, фахівці, що прибули на місце, впізнали боєприпас як російський ФАБ-250.

"Місцеве населення попередили про небезпеку, найближчим часом бомбу утилізують", - повідомляє канал Astra.