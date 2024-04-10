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Россияне уронили авиабомбу на оккупированную часть Херсонской области, - СМИ

Фото: россияне уронили авиабомбу на оккупированную часть Херсонской области (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В оккупированной части Херсонской области россияне уронили авиабомбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

По данным источника, 5 апреля местный житель обнаружил в поле воронку, а в ней - неразорвавшуюся авиабомбу.

"Авиабомба упала в 5 км от села Новоукраинка в Новотроицком районе Херсонской области", - сообщили на канале Astra.

Фото: приблизительное место падения российской авиабомбы (https://t.me/astrapress/52938)

По сообщениям канала, прибывшие на место специалисты опознали боеприпас как российский ФАБ-250.

"Местное население предупредили об опасности, в ближайшее время бомбу утилизируют", - сообщает канал Astra.

 

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