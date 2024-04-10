Россияне уронили авиабомбу на оккупированную часть Херсонской области, - СМИ

В оккупированной части Херсонской области россияне уронили авиабомбу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.
По данным источника, 5 апреля местный житель обнаружил в поле воронку, а в ней - неразорвавшуюся авиабомбу.
"Авиабомба упала в 5 км от села Новоукраинка в Новотроицком районе Херсонской области", - сообщили на канале Astra.
По сообщениям канала, прибывшие на место специалисты опознали боеприпас как российский ФАБ-250.
"Местное население предупредили об опасности, в ближайшее время бомбу утилизируют", - сообщает канал Astra.