UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни за добу обстріляли Запорізьку область 380 разів

Фото: агресор обстріляв Запорізьку область рекордну кількість разів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Впродовж минулої доби росіяни завдали 380 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова.

За даними чиновника, протягом минулої доби, росіяни завдали 4 авіаційні удари по Роботиному і Малій Токмачці.

97 безпілотних апаратів атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

3 обстріли з реактивних систем залпового вогню припали на Малу Токмачку і Роботине.

276 артилерійських ударів було завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового і Новоданилівки.

Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Мирні жителі не постраждали.

Фото: Іван Федоров (https://t.me/ivan_fedorov_zp)

Обстріли Запоріжжя та області

В ніч на 22 березня війська РФ завдали по Україні комбінованого ракетного-авіаційного удару, застосувавши 151 засіб повітряного нападу.

Ворог атакував критичні об'єкти енергетики. Зокрема, окупанти вдарили по дамбі Дніпровської ГЕС у Запоріжжі. На Запорізькій АЕС була загроза повного знеструмлення.

Тим часом загарбники звозять російських лікарів до окупованих районів Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України