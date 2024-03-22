Росіяни умисно відкладають ремонт на ЗАЕС: МАГАТЕ відреагувало

Загроза блекауту на ЗАЕС

Внаслідок сьогоднішньої масштабної ракетної атаки проти України о 05:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська".

Як розповідав "Енергоатом" лінія була лише нещодавно відремонтована, оскільки тривалий час не працювала через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.

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