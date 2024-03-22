Росіяни умисно відкладають ремонт на ЗАЕС: МАГАТЕ відреагувало

Раніше цього тижня ЗАЕС відклала планове технічне обслуговування деяких систем безпеки реактора. Це сталося вже вдруге за останній час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.
МАГАТЕ повідомило, що сьогодні Запорізька АЕС майже на 5 годин втратила зв'язок з останньою магістральною лінією електропередач на тлі повідомлень про широкомасштабні військові дії в Україні, що вкотре підкреслює постійну загрозу для ядерної безпеки під час конфлікту.
МАГАТЕРафаель Гроссі
Внаслідок сьогоднішньої масштабної ракетної атаки проти України о 05:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська".
Як розповідав "Енергоатом" лінія була лише нещодавно відремонтована, оскільки тривалий час не працювала через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.
Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.
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