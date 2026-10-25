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Росіяни ударили по маршрутці з людьми в Херсоні, є постраждалі

17:00 25.10.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни ударили по маршрутці з людьми в Херсоні, є постраждалі Фото: РФ атакувала маршрутку в Херсоні (Getty Images)
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Російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі у Центральному районі Херсона, у результаті чого постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.

Атака сталася близько 15:11. Під удар ворожого безпілотника потрапило маршрутне таксі, в салоні якого перебували пасажири.

Усіх шістьох постраждалих доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами. Медики проводять їхнє дообстеження.

За даними МВА, один із поранених чоловіків перебуває у вкрай тяжкому стані. Наразі за його життя борються реаніматологи.

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Нагадаємо, що 17 жовтня російські війська атакували Херсон за допомогою керованих авіабомб, внаслідок чого у місті постраждали понад десяток людей, включаючи дітей.

Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинув водій швидкої допомоги та постраждало немовля.

Також окупанти повністю зруйнували будівлю одного з відділень "Ощадбанку" в Херсоні. Попри це, співробітники установи продовжили надавати послуги місцевим жителям в іншому місці.

Водночас через постійні ворожі атаки ситуація у місті залишається вкрай небезпечною.

Як зазначалося, кількість обстрілів зросла у 2,5 раза порівняно з початком року, а у Херсоні лишилося лише близько 20% довоєнного населення, де щодня через ворожий вогонь гинуть або зазнають поранень люди.

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