Росіяни ударили по маршрутці з людьми в Херсоні, є постраждалі
Російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі у Центральному районі Херсона, у результаті чого постраждали шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.
Атака сталася близько 15:11. Під удар ворожого безпілотника потрапило маршрутне таксі, в салоні якого перебували пасажири.
Усіх шістьох постраждалих доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами. Медики проводять їхнє дообстеження.
За даними МВА, один із поранених чоловіків перебуває у вкрай тяжкому стані. Наразі за його життя борються реаніматологи.
Інформація щодо наслідків удару уточнюється.
Нагадаємо, що 17 жовтня російські війська атакували Херсон за допомогою керованих авіабомб, внаслідок чого у місті постраждали понад десяток людей, включаючи дітей.
Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинув водій швидкої допомоги та постраждало немовля.
Також окупанти повністю зруйнували будівлю одного з відділень "Ощадбанку" в Херсоні. Попри це, співробітники установи продовжили надавати послуги місцевим жителям в іншому місці.
Водночас через постійні ворожі атаки ситуація у місті залишається вкрай небезпечною.
Як зазначалося, кількість обстрілів зросла у 2,5 раза порівняно з початком року, а у Херсоні лишилося лише близько 20% довоєнного населення, де щодня через ворожий вогонь гинуть або зазнають поранень люди.