ua en ru
Сб, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Херсоні через авіаудар РФ загинув водій швидкої та постраждало немовля

07:47 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Херсоні через авіаудар РФ загинув водій швидкої та постраждало немовля Фото: водій швидкої отримав травми несумісні з життям (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Росіяни в ніч на 17 жовтня атакували Херсон КАБами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті постраждали понад десяток людей, включаючи дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міської військової адміністрації.

За даними місцевої влади, обстріл Херсона КАБами сталася приблизно о 04:41. Вже через півгодини стало відомо, що під удар потрапив Корабельний район і внаслідок авіаудару постраждала 11 річна дівчинка.

За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 15. Серед них є і родина з немовлям.

"У своїй квартирі на момент атаки перебували троє людей - 28-річна жінка, 37-річний чоловік і немовля віком лише один місяць. Усі троє дістали вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми. Постраждалих доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, відомо, що загинув 64-річний чоловік, який був водієм екстреної медичної допомоги. Він отримав травми несумісні з життям.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, у вересні кількість атак на Херсон зросла у 2,5 раза порівняно з початком року. Внаслідок обстрілів щодня дістають поранення або гинуть до 20 людей. Крім того, у місті залишилося лише близько 20% довоєнного населення.

Також ми писали, що 18 серпня росіяни атакували ударним дроном приватний будинок у Херсоні. Боєприпас пробив вікно та впав прямо в дитяче ліжечко, де спав дворічний хлопчик.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Херсон Війна в Україні
Новини
Україна чекає на підтвердження від Пентагону і SpaceX про відновлення роботи Starshield
Україна чекає на підтвердження від Пентагону і SpaceX про відновлення роботи Starshield
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів