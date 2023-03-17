Як пише Кириленко, зранку росіяни випустили по Авдіївці 3 авіаракети. Вже близько полудня знову обстріляли місто з "Градів", а вдень здійснили танковий обстріл та ще один авіаракетний удар.

"Ракети та снаряди влучили на територію 8 різних вулиць - точні наслідки атак ще належить встановити. Росіяни рівняють Авдіївку з землею – це вже не місто, а одне суцільне місце воєнного злочину", - пише Кириленко.

Голова ОВА закликав цивільних евакуюватись з міста.

Фото: росіяни цілий день обстрілюють Авдіївку, є поранений (t.me/pavlokyrylenko_donoda)