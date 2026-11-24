"Живий щит" окупантів на Кінбурні

Сили оборони вивчають питання проведення гуманітарної місії, щоб забезпечити жителів тимчасово окупованої території Кінбурнської коси продуктами та ліками.

Місцеві мешканці, яким вдалося виїхати, переконані, що без їжі та медикаментів шансів пережити зиму в жителів Кінбурнської коси немає.

​У селах Покровське, Василівка та Геройське проживає близько ста людей, більшість із яких є пенсіонерами. Засобів до існування в них не залишилося, кажуть в ОТУ "Одеса".

"Окупанти перерізали майже всю скотину. Там були табуни, коні, теж їх немає. Нічого нема. Там немає ні хліба, ні цукру, ні борошна. Якщо їх звідти не вивезуть, це кошмар", - розповідає літня жінка, якій вдалося вийти з Кінбурнської коси.

Евакуація неможлива

Села з усіх боків оточені водою, а берег щільно замінований. Шлях, який веде на материк, називають "дорогою смерті", бо під час спроби виїхати постійно підриваються люди, окупанти все замінували.

"Людям з хронічними захворюваннями, особливо гіпертонікам, немає нічим поміряти тиск, ні збити тиск, немає нічого. І якщо потрібна просто якась мінімальна допомога, її немає кому надати", - розповідає інша мешканка Кінбурну.

Попри норми міжнародного гуманітарного права російські солдати позбавили жителів Кінбурна придбати продукти та ліки. Цивільні стали заручниками окупантів.

Російські солдати зривають будь-які спроби евакуації з коси та використовують українців як живий щит.