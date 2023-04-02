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Росіяни тримають у Чорному морі два ракетоносії. Скільки "Калібрів" можуть запустити

Фото: росіяни тримають у Чорному морі два ракетоносії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Станом на 12:00 неділі, 2 квітня, росіяни вивели на бойове чергування в акваторію Чорного моря п'ять кораблів. Два з них - ракетоносії із загальним залпом до 12 крилатих ракет "Калібр".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

Окрім цього в акваторії Азовського моря знаходиться один корабель росіян, а в Середземному - до семи ворожих кораблів, із них три є носіями "Калібрів" з загальним залпом до 20 ракет.

У відомстві розповіли, що за останню добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря шість суден. Одне з них продовжило свій рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року РФ завдала по території України 5 тисяч ракетних, понад 3 тисячі авіаційних та 1,1 тисячі ударів безпілотниками.

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