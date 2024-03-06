Росіяни торгують українськими полоненими на "чорному ринку", - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Відомство посилається на інформацію британського видання The Times, за якою український речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив, що чеченські парамілітарні групи купують українських військовополонених у інших російських військових частин на "чорному ринку" для подальшої торгівлі. Пізніше вони використовують українських полонених для обміну на чеченських, яких утримують Збройні сили.

Газета The Times заявила, що ці підрозділи, ймовірно, звертаються до "чорного ринку", оскільки чеченці наразі виконують переважно поліцейські або логістичні функції в тилових районах України, де менше можливостей захопити військовополонених ЗСУ й обміняти їх на чеченських.

Видання зазначає, що, хоча в Женевській конвенції відсутні статті, які прямо забороняють торгівлю військовополоненими, ця практика, ймовірно, порушує положення про те, що "жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на становище військовополонених".

"Повідомлення, що чеченські підрозділи, очевидно, проводять власні обміни полоненими з Україною, свідчать про те, що деякі воєнізовані підрозділи російської армії, такі як чеченський спецназ "Ахмат", ймовірно, не беруть участі в більш широких російсько-українських обмінах полоненими на вищому рівні. Російські військові блогери неодноразово критикували чеченські сили за їхню некомпетентність та недостатню участь в Україні, а після участі у великих російських наступальних операціях у 2022 році, чеченські сили були відведені в тилові райони або на менш активні ділянки фронту", - йдеться у звіті ISW.

Обмін полоненими

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого. На Батьківщину повернулися 100 українців.

З моменту повномасштабного вторгнення, з російського полону вдалося повернути 3135 українських захисників.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що шахраї вигадали нову злочинну схему зі збагачення. Рідним і знайомим військовополонених пропонують за гроші "включити" їх до списків на обмін.

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