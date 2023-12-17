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Росіяни тиснуть на персонал ЗАЕС і змушують робити доноси, - ГУР

Енергодар, Неділя 17 грудня 2023 11:45
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Росіяни тиснуть на персонал ЗАЕС і змушують робити доноси, - ГУР Фото: росіяни змушують персонал ЗАЕС робити доноси (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують тиснути на українських персонал Запорізької АЕС. Загарбники змушують робітників робити доноси на колег.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Розвідка зазначає, що окупанти тиснуть, щоб співробітники окупованої ЗАЕС отримали російські паспорти та підписали контракти з "Росатомом".

"Відповідно до вимог російських окупантів, декілька сотень українських працівників ЗАЕС повинні бути паспортизовані документами держави-агресора та підписати контракти до 31 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, окупанти для психологічного тиску вибірково без попереджень позбавляють доступу до робочих місць, анулюючи їхні перепустки.

Крім того, російські спецслужби намагаються посіяти недовіру серед персоналу. Зокрема, вони створили Telegram-боти для анонімних доносів.

При цьому серед росіян, яких відрядили на Запорізьку АЕС, зростає невдоволення. Бо замість двох місяців "відрядження" Москва наказує їм працювати по пів року й довше, оскільки в РФ важко знайти охочих кваліфікованих фахівців їм на заміну.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільша в Європі атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Більше того, окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ. На початку листопада агенція провела вже 13 ротацію наглядачів.

Раніше в "Енергоатомі" зазначали, що від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.

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