Россияне давят на персонал ЗАЭС и заставляют делать доносы, - ГУР
Российские оккупанты продолжают давить на украинских персонал Запорожской АЭС. Захватчики заставляют работников делать доносы на коллег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Разведка отмечает, что оккупанты давят, чтобы сотрудники оккупированной ЗАЭС получили российские паспорта и подписали контракты с "Росатомом".
"Согласно требованиям российских оккупантов, несколько сотен украинских работников ЗАЭС должны быть паспортизированы документами государства-агрессора и подписать контракты до 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
По данным ГУР, оккупанты для психологического давления выборочно без предупреждений лишают доступа к рабочим местам, аннулируя их пропуска.
Кроме того, российские спецслужбы пытаются посеять недоверие среди персонала. В частности, они создали Telegram-боты для анонимных доносов.
При этом среди россиян, откомандированных на Запорожскую АЭС, растет недовольство. Ибо вместо двух месяцев "командировки" Москва приказывает им работать по пол года и дольше, поскольку в РФ трудно найти желающих квалифицированных специалистов им взамен.
Ситуация на оккупированной ЗАЭС
Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.
На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.
Ранее в "Энергоатоме" отмечалось, что с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.
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