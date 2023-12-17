Россияне давят на персонал ЗАЭС и заставляют делать доносы, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Разведка отмечает, что оккупанты давят, чтобы сотрудники оккупированной ЗАЭС получили российские паспорта и подписали контракты с "Росатомом".

"Согласно требованиям российских оккупантов, несколько сотен украинских работников ЗАЭС должны быть паспортизированы документами государства-агрессора и подписать контракты до 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, оккупанты для психологического давления выборочно без предупреждений лишают доступа к рабочим местам, аннулируя их пропуска.

Кроме того, российские спецслужбы пытаются посеять недоверие среди персонала. В частности, они создали Telegram-боты для анонимных доносов.

При этом среди россиян, откомандированных на Запорожскую АЭС, растет недовольство. Ибо вместо двух месяцев "командировки" Москва приказывает им работать по пол года и дольше, поскольку в РФ трудно найти желающих квалифицированных специалистов им взамен.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.

Ранее в "Энергоатоме" отмечалось, что с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.