Росіяни технічно готові до удару з п'ятниці, але переносять його, - Кім

За його словами, Росія переносить масовані атаки через дії українських військових, зокрема розвідників. Проте окупанти готуються до обстрілів, ведуть повітряну розвідку, змінюють тактику, щоб заплутати українських захисників.

"Вони технічно готові з п'ятниці для нанесення чергового ракетного удару. На щастя, його переносять через протидію наших Збройних сил", - зазначив Кім.

Нагадаємо, вчора очільник Миколаївської ОВА попередив українців про загрозу обстрілів та закликав не ігнорувати сигнали тривоги.

Своєю чергою військові теж зазначають, що є висока ймовірність ракетних ударів, оскільки РФ тримає у Чорному морі ракетоносії.

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