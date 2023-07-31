Росіяни на Таврійському напрямку втратили до трьох рот особового складу

Ситуація в районі Авдіївки та Мар’їнки

"На Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди.

Противник обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Георгіївка, Гостре Благодатне, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Також росіяни відзначаються веденням активної оборони на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

В Запорізькій області українські військові просуваються вперед

"На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області, а також Нікополь Дніпропетровської області", - повідомили у об'єднаному пресцентрі.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1359 вогневих завдань.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 16 одиниць озброєння та військової техніки противника", - зазначили в ЗСУ.

Наступ ЗСУ

Українські військові продовжують вести наступальні дії на кількох напрямках фронту.

За минулий тиждень Сили оборони України звільнили 2 кв. км території на Бахмутському напрямку. Тим часом РФ підтягує на схід велику кількість своїх військ.

Також у Запорізькій області Збройні сили України просуваються на напрямках Мала Токмачка та Роботине. За тиждень українські воїни звільнили 12,6 кв.км.