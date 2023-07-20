Росіяни з танка обстріляли Козачу Лопань у Харківській області: є загиблий

"Ворог завдав масованого удару по Козачій Лопані. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 62-річний місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено декілька приватних будинків та об'єктів інфраструктури у центральній частині селища.

Оновлена інформація

Пізніше стало відомо, що росіяни завдали близько 20 ударів по приватним будинкам та цивільній інфраструктурі.

Фото: Наслідки обстрілу (t.me/zadorenko_v)

"Близько двох десятків приватних домоволодінь, господарських споруд, а також адміністративна будівля Козачолопанського старостинського округу отримали пошкодження", - додав Задоренко.

Розслідування

Харківська обласна прокуратура повідомила, що було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Встановлено, що загиблий чоловік потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки за ліками. Отримавши осколкове поранення, він сів на моторолер, доїхав до власного будинку, де помер", - додали правоохоронці.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Зокрема, буквально 16 липня вдень через ракетний обстріл Основ'янського району загинула одна людина. При цьому дістали поранення ще семеро людей. Загиблий був цивільним і йому було 23 роки.

Також сьогодні російська армія обстріляла Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинув чоловік.