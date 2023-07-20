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Россияне из танка обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области: есть погибший

Фото: Последствия обстрела (t.me/zadorenko_v)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 20 июля, из танка обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковской области. В результате этого погиб местный житель.

Об этом заявил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, сообщает РБК-Украина.

"Враг нанес массированный удар по Казачьей Лопане. В результате артиллерийского обстрела погиб 62-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были повреждены несколько частных домов и объектов инфраструктуры в центральной части поселка.

Обновленная информация

Позже стало известно, что россияне нанесли около 20 ударов по частным домам и гражданской инфраструктуре.

Фото: Последствия обстрела (t.me/zadorenko_v)

"Около двух десятков частных домовладений, хозяйственных построек, а также административное здание Казачелопанского старостинского округа получили повреждения", - добавил Задоренко.

Расследование

Харьковская областная прокуратура сообщила, что было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"Установлено, что погибший мужчина попал под обстрел, когда ехал в аптеку за лекарствами. Получив осколочное ранение, он сел на мотороллер, доехал до собственного дома, где умер", - добавили правоохранители.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область. В частности, буквально 16 июля днем из-за ракетного обстрела Основянского района погиб один человек. При этом получили ранения еще семь человек. Погибший был гражданским и ему было 23 года.

Также сегодня российская армия обстреляла Волчанск Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина.

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