Росіяни з танка обстріляли Дворічну в Харківській області: є поранені

Російські війська сьогодні, 2 червня, обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждало дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"О 19:10 окупанти обстріляли прифронтове смт Дворічна Куп’янського району. Попередньо, з танку. Отримали поранення 63-річна жінка та 70-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях чергового терору мирного населення, вчиненого російськими військовослужбовцями.
Розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район.
Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.
Нагадаємо, що російські війська сьогодні, 2 червня, авіабомби атакував смт Ківшарівка у Харківській області. Внаслідок удару загинуло дві людини.
Також у понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок цього загинули дві людини.
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