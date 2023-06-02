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Росіяни з танка обстріляли Дворічну в Харківській області: є поранені

Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 2 червня, обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждало дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"О 19:10 окупанти обстріляли прифронтове смт Дворічна Куп’янського району. Попередньо, з танку. Отримали поранення 63-річна жінка та 70-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях чергового терору мирного населення, вчиненого російськими військовослужбовцями.

Розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація у Куп'янському районі

Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район.

Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні, 2 червня, авіабомби атакував смт Ківшарівка у Харківській області. Внаслідок удару загинуло дві людини.

Також у понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок цього загинули дві людини.

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