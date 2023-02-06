Росіяни створюють кадетські класи в школах на окупованій частині Херсонської області

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни проводять заходи, які спрямовані на підвищення іміджу військової служби у ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"У навчальних закладах Скадовського району на заняттях з допризовної підготовки юнаків проводиться агітація учнів 10-11 класів щодо вступу на військову службу до лав армії ворога", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що окупаційні "адміністрації" у Скадовському, Каланчацькому, Новотроїцькому та Генічеському районах анонсувала створення кадетських класів у школах. З метою мотивації юнаків віком від 15 років планується поглиблено вивчати військову справу.

"За попередньою інформацією, юнаки які мають відповідну підготовку отримають можливість обіймати первинні керівні (сержантські) посади у разі призову на військову службу", - додали у Центрі національного спротиву.