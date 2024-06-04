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Росіяни створили фільтраційні табори в окупованій частині Вовчанська, - Синєгубов

Вовчанськ, Харківська область, Вівторок 04 червня 2024 20:52
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Росіяни створили фільтраційні табори в окупованій частині Вовчанська, - Синєгубов Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська продовжують знищувати обстрілами Вовчанськ Харківської області. До того ж у тимчасово окупованій частині міста загарбники створили фільтраційні табори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

За його словами, жителям Вовчанська вже нікуди повертатися.

"Ми розуміємо, що вони (мешканці міста - ред.) зиму і, можливо, наступний рік будуть проживати в місцях компактного проживання чи у помешканнях, які знайдуть самостійно. На території під окупантами залишаються небагато людей, яких ворог використовує як живий щит, і, за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори", - розповів Синєгубов.

За його словами, у частині Вовчанська, яку контролюють ЗСУ, залишаються до 50 жителів. Військові та поліцейські продовжують проводити евакуацію.

Ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, на початку травня російські війська почали наступ у Харківській області. Основні сили зосередили біля міста Вовчанськ. Там тривають безперервні бої.

Днями речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Вовчанськ на 70% перебуває під контролем ЗСУ.

За останніми даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України повертають втрачені позиції у Вовчанську.

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Вовчанськ Харків Війна в Україні Окупанти
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