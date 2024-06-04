Росіяни створили фільтраційні табори в окупованій частині Вовчанська, - Синєгубов

Російські війська продовжують знищувати обстрілами Вовчанськ Харківської області. До того ж у тимчасово окупованій частині міста загарбники створили фільтраційні табори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

За його словами, жителям Вовчанська вже нікуди повертатися.

"Ми розуміємо, що вони (мешканці міста - ред.) зиму і, можливо, наступний рік будуть проживати в місцях компактного проживання чи у помешканнях, які знайдуть самостійно. На території під окупантами залишаються небагато людей, яких ворог використовує як живий щит, і, за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори", - розповів Синєгубов.

За його словами, у частині Вовчанська, яку контролюють ЗСУ, залишаються до 50 жителів. Військові та поліцейські продовжують проводити евакуацію.