Росіяни створили "анклав" у Кіндрашівці під Куп'янськом, - DeepState

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-портал DeepState .

Як розповіли в DeepState, нещодавно російські солдати підняли прапор в центрі Кіндрашівки, щоб створити видимість об'єктивного контролю над селом.

"За інформацією підрозділів, які там перебувають, ворог дійсно присутній в центральній частині села. Група, яка прорвалася в Кіндрашівку, досі там перебуває, але не має логістики з основною лінією окупантів", - зазначили аналітики.

Кіндрашівка розташована за приблизно 4 кілометри від Куп'янська.