Росіяни створили 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра, - ЦНС

З 1 серпня російські окупанти запровадили "спеціальний режим" вздовж 15 кілометрової прибережної зони Дніпра, як анонсували раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Відтепер в'їзд до цієї зони без пропуску, який видає окупаційна адміністрація - заборонено. У ЦНС додали, що з 1 вересня ворог погрожує наслідками, якщо будуть виявлені особи без відповідного пропуску.
Як зазначається, більшість населення було виселено примусово за межі цієї зони. Таким чином, ворог фактично депортував населення і лише спеціальними дозволами дозволяє там перебувати.
Причиною є передача інформації місцевими про пересування ворожої армії. Тож цим нововведенням російські загарбники хочуть уникнути витоку суттєвих даних.
"Проте такі надії марні, адже більшість населення непідконтрольне Кремлю і чекає визволення та робить все можливе аби наблизити цей момент.
Нагадаємо, що російські загарбники, які перебувають у Запорізькій області, вимагають робити доноси на тих, хто фотографує членів так званого "народного ополчення". Як правило, вони патрулюють міста захоплених населених пунктів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у росіян будуть забирати гаджети, щоб позбавити їх можливості комунікувати. Причиною тому стали масові витоки про втрати серед особового складу.
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