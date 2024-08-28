Росіяни стверджують, що ЗСУ атакували Глибокінську нафтобазу в Ростовській області

Зокрема канал SHOT написав, що звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Інші канали стверджують, що горять кілька цистерн.

Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв підтвердив, що у повітряному просторі регіону було помічено дрони.

"Близько 03:00 ночі в Ростовській області збито 4 БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав Голубєв, не уточнивши, чи це були всі дрони, чи є не збиті.