Росіяни стверджують, що ЗСУ атакували Глибокінську нафтобазу в Ростовській області

Жителі Росії стверджують, що ЗСУ атакували Глибокінську нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
Зокрема канал SHOT написав, що звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.
Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Інші канали стверджують, що горять кілька цистерн.
Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв підтвердив, що у повітряному просторі регіону було помічено дрони.
"Близько 03:00 ночі в Ростовській області збито 4 БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав Голубєв, не уточнивши, чи це були всі дрони, чи є не збиті.
Російські пабліки нагадали, що в Ростовській області вже 10 днів не можуть ліквідувати пожежу на іншій нафтобазі, під Пролетарськом.
Зазначимо, що ГУР МО України атакували об'єкт 18 серпня дронами українського походження. Після атаки на нафтобазі сталася пожежа, а також вибухали цистерни з паливом. Рятувальні служби РФ не можуть із цим нічого вдіяти, ба більше, частина рятувальників постраждали.
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