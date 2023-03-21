Росіяни стурбовані можливим контрнаступом ЗСУ в Бахмуті: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські джерела стверджували, що українські та російські сили проводили наступальні операції на північний схід від Куп’янська 19 і 20 березня. Речник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський 20 березня заявив, що російські сили відбили український штурм поблизу Гряниківки (14 км на північний схід від Куп’янська) і що неуточнені артилерійські підрозділи, які діяли в районі відповідальності 6-ї загальновійськової армії (ЗВО), знищили три українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Гряниківки, Вільшани (12 км на північний схід від Куп’янська) та Першотравневого (20 км на схід від Куп’янська).

Зибінський стверджував, що 19 березня російські війська знищили ще дві українські диверсійно-розвідувальні групи в районі Гряниківки та Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).

Російський військовийблогер стверджував, що російські війська наступали в районі Гряниківки 18 і 19 березня і що українські війська відвели свої сили на західний (правий) берег річки Оскіл, хоча ISW не бачив візуального підтвердження цих тверджень.

19 і 20 березня російські війська продовжували наступ у районі Сватового. Український Генштаб повідомив, що 19 і 20 березня російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового). Геолокаційні кадри, опубліковані 20 березня, вказують на те, що російські війська, ймовірно, досягли незначних успіхів на північ від Новоселівського поблизу траси N-26.

Зибінський стверджував, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) 20 березня зірвали ротацію українських сил на передових позиціях поблизу Котлярівки (27 км на північний захід від Сватового) та Стельмахівки (16 км на захід від Сватового).

19 і 20 березня російські війська продовжували наступальні дії в районі Кремінної. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Кремінної та в 25 км на південь від Кремінної в районах Діброви, Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 березня, показують, що російські війська, ймовірно, просунулися до околиць Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної).

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська, ймовірно, досягли незначних успіхів на південний захід від Площанки (17 км на північний захід від Кремінної). Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися на захід від Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної) і провели безуспішні штурми в напрямку Макіївки, Ямполівки (17 км на захід від Кремінної) і Тернів (17 км на захід від Кремінної) 19 і 20 березня.

Бої на Донбасі

Російські війська продовжували наступ у Бахмуті та його околицях 19 і 20 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська просунулися в південно-західному Бахмуті на південь від вулиці Корсунського, приблизно за 7 км на північний захід від Бахмута між Богданівкою та Хромовим, а також у північному Бахмуті біля комплексу АЗОМ.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 березня, також показують, що війська "Вагнера" просунулися поблизу Маріупольського кладовища на південному заході Бахмута. Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин 20 березня заявив, що вони контролюють 70% Бахмута. 19 березня російський "воєнкор" заявив, що сили групи "Вагнера" ведуть бій у п’яти точках траси Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут і просуваються до самої дороги.

Крім того, російські військові блогери стверджували, що "Вагнер" досяг успіху на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута) і в напрямку Новомаркового (14 км на північний захід від Бахмута) між 19 і 20 березня. Декілька російських джерел повідомили, що "Вагнер" також просунувся в центральній і південно-західній частині Бахмута і веде бої на стадіоні "Авангард", за 800 метрів від будівлі Бахмутської міської адміністрації.

Російські джерела, схоже, стурбовані перспективою українських контратак у Бахмуті, і деякі стверджували, що українські сили скупчуються на захід від Бахмута біля Костянтинівки та Часового Яру. Український Генштаб 19 і 20 березня повідомляв, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний захід від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки, Богданівки (6 км на північний захід) і Григорівки (10 км на північний захід); і на захід від Бахмута біля Іванівського (5 км на захід).

Російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк 19 і 20 березня і досягли незначних успіхів у районі Авдіївки станом на 20 березня. Український Генеральний штаб повідомив 19 березня, що російські війська атакували в напрямку Бердичів (10 км на північний захід від Авдіївки), що вказує на те, що російські війська, ймовірно, просунулися на захід від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки) і захопили Степове (на захід від Красногорівки), щоб атакувати Бердичі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 березня, показують, що російські війська просунулися на північ від Авдіївки між Красногорівкою та Кам’янкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, також показують, що російські війська просунулися поблизу Водяного, приблизно за 6 км на південний захід від Авдіївки.

Російські військові блогери широко стверджували, що російські війська намагаються обійти Авдіївку з півночі вздовж лінії Красногорівка-Степове і що російські війська захопили Кам'янку (4 км на північний схід від Авдіївки) 20 березня. Кілька російських "воєнкорів" також стверджували, що російські війська увійшли на південно-західну околицю самої Авдіївки та ведуть бої біля Палацу техніки та спорту та в районі 9-го кварталу, хоча відомий військовий блогер наголосив, що повідомлення про бої в Авдіївці передчасні.

У Генштабі України повідомили, що російські війська 19 і 20 березня вели безуспішні наступальні дії під самою Авдіївкою; в районі Авдіївки біля Кам'янки, Північного (5 км на захід від Авдіївки), Бердичів; на північно-західній околиці Донецька поблизу Водяного та Первомайського; та на південно-західній околиці м. Донецьк біля Мар’їнки.

"Воєнкор" опублікував кадри, на яких зафіксовано, як підрозділи 20-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія Південного військового округу), нібито воюють біля Мар’їнки.

Російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак у західному Донецьку 19 чи 20 березня. Російські військові блогери стверджували, що російські війська, а саме підрозділи морської піхоти, знову спробували просунутися на українські позиції в південно-східному Вугледарі (30 км на південний захід від Донецька) з дачної територія поблизу Микільського. 19 березня представник Східного угруповання військ РФ заявив, що російські мотострілецькі підрозділи знищили українську диверсійно-розвідувальну групу поблизу Новодаріївки (схід Запорізької області, приблизно 45 км на захід від Вугледара).

"Південна вісь"

Російські джерела стверджують, що російські війська відбили дії української розвідки в Запорізькій області. Російські військові блогери стверджували, що російські війська відбили операції української розвідки поблизу Чарівного (20 км на захід від Оріхова), Новоданилівки (5 км на південь від Оріхова), Роботиного (15 км на південь від Оріхова) та Малої Токмачки (10 км на південний захід від Оріхова).

19 березня "воєнкори" опублікували кадри, на яких нібито видно, як підрозділи 291-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) відкидають українські сили поблизу Роботиного та Оріхова. Однак незрозуміло, чи це не кадри з попереднього нападу, який був 15 березня. Раніше ISW повідомляв, що розвідка українських військ під Новоданилівкою викликала надзвичайно великий резонанс у російських військових блогерів, незважаючи на часті випадки таких дій на інших ділянках лінії фронту.

Російські джерела стверджують, що російські війська намагаються використовувати цивільне населення для будівництва оборонних укріплень в окупованих Запорізькій області та Криму. 18 березня незалежне російське інформаційне видання "Верстка" повідомило, що російська окупаційна влада вербує цивільних осіб для будівництва оборони та копання окопів в окупованому Криму та пропонує до 7000 рублів (близько 90 доларів США) на день, харчування та проживання.

19 березня російський "воєнкор" заявив, що цивільні фахівці взялися за проекти зміцнення оборонних рубежів у Запорізькій області. Зусилля російської окупаційної влади використовувати цивільних осіб для будівництва укріплень можуть свідчити про те, що російські сили стурбовані своєю здатністю утримувати окуповану територію, але потребують використання військового персоналу в більш безпосередній формі.

Головне управління розвідки України (ГУР) 20 березня повідомило, що вибухами в окупованому Джанкой в Криму було знищено партію крилатих ракет "Калібр", яка перевозилася потягом. Російські джерела повідомляли про вибухи та зафіксований безпілотник у Джанкой до заяви ГУР, яка підтвердила вибух.

Російські агрегатори новин стверджують, що невідомі заклали бомбу біля газопроводу в окупованому Сімферополі (Крим), що спричинило вибух і пожежу 19 березня. Російські агрегатори новин стверджують, що вибух не порушив газопостачання та не пошкодив інфраструктуру трубопроводу.

19 і 20 березня російські війська здійснили регулярні обстріли Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.



