Россияне озабочены возможным контрнаступлением ВСУ в Бахмуте: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские источники утверждали, что украинские и российские силы проводили наступательные операции к северо-востоку от Купянска 19 и 20 марта. Спикер Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский 20 марта заявил, что российские силы отразили украинский штурм вблизи Гряниковки (14 км северо-восточнее Купянска) и что неуточненные артиллерийские подразделения, действовавшие в районе ответственности 6-й общевойсковой армии (ЗВО), уничтожили три украинских диверсионно-разведывательных группы вблизи Гряниковки, Ольшаны (12 км северо-восточнее Купянска) и Первомайского (20 км восточнее Купянска).

Зибинский утверждал, что 19 марта российские войска уничтожили еще две украинские диверсионно-разведывательные группы в районе Гряниковки и Орлянки (22 км к востоку от Купянска).

Российский военный блоггер утверждал, что русские войска наступали в районе Гряниковки 18 и 19 марта и что украинские войска отвели свои силы на западный (правый) берег реки Оскол, хотя ISW не видел визуального подтверждения этих утверждений.

19 и 20 марта русские войска продолжали наступление в районе Сватового. Украинский Генштаб сообщил, что 19 и 20 марта российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового). Геолокационные кадры, опубликованные 20 марта, указывают на то, что российские войска, вероятно, добились незначительных успехов к северу от Новоселовского вблизи трассы N-26.

Зибинский утверждал, что подразделения 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) 20 марта сорвали ротацию украинских сил на передовых позициях вблизи Котляровки (27 км северо-западнее Сватового) и Стельмаховки (16 км западнее Сватового).

19 и 20 марта русские войска продолжали наступательные действия в районе Кременной. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Кременной и в 25 км к югу от Кременной в районах Дибровы, Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного. Геолокационные кадры, опубликованные 20 марта, показывают, что российские войска, вероятно, продвинулись к окрестностям Макеевки (22 км северо-западнее Кременной).

Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска, вероятно, добились незначительных успехов юго-западнее Площадки (17 км северо-западнее Кременной). Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись к западу от Краснопоповки (6 км к северу от Кременной) и провели безуспешные штурмы в направлении Макеевки, Ямполевки (17 км к западу от Кременной) и Тернов (17 км к западу от Кременной) 19 и 20 марта.

Бои на Донбассе

Российские войска продолжали наступление в Бахмуте и его окрестностях 19 и 20 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска продвинулись в юго-западном Бахмуте к югу от улицы Корсунского, примерно в 7 км северо-западнее Бахмута между Богдановкой и Хромовым, а также в северном Бахмуте возле комплекса АЗОМ.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 марта, также показывают, что войска "Вагнера" продвинулись вблизи Мариупольского кладбища на юго-западе Бахмута. Владелец группы Вагнера Евгений Пригожин 20 марта заявил, что они контролируют 70% Бахмута. 19 марта российский "военкор" заявил, что силы группы "Вагнера" ведут бой в пяти точках трассы Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут и продвигаются к самой дороге.

Кроме того, российские военные блоггеры утверждали, что "Вагнер" добился успеха северо-западнее Бахмута в районе Орехово-Василовки (10 км северо-западнее Бахмута) и в направлении Новомаркового (14 км северо-западнее Бахмута) между 19 и 20 марта. Несколько российских источников сообщили, что "Вагнер" также продвинулся в центральной и юго-западной части Бахмута и ведет бои на стадионе "Авангард", в 800 метрах от здания Бахмутской городской администрации.

Российские источники, похоже, озабочены перспективой украинских контратак в Бахмуте, и некоторые утверждали, что украинские силы скапливаются западнее Бахмута возле Константиновки и Временного Яра. Украинский Генштаб 19 и 20 марта сообщал, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-западу от Бахмута близ Орехово-Василовки, Богдановки (6 км к северо-западу) и Григоровки (10 км к северо-западу); и к западу от Бахмута у Ивановского (5 км к западу).

Российские войска продолжали наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк 19 и 20 марта и добились незначительных успехов в районе Авдеевки по состоянию на 20 марта. Украинский Генеральный штаб сообщил 19 марта, что российские войска атаковали в направлении Бердичей (10 км северо-западнее Авдеевки), что указывает на то, что российские войска, вероятно, продвинулись к западу от Красногоровки (9 км севернее Авдеевки) и захватили Степное (к западу от Красногоровки), чтобы атаковать Бердичи.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 марта, показывают, что российские войска продвинулись севернее Авдеевки между Красногоровкой и Каменкой. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, также показывают, что российские войска продвинулись вблизи Водяного, примерно в 6 км юго-западнее Авдеевки.

Российские военные блоггеры широко утверждали, что российские войска пытаются обойти Авдеевку с севера вдоль линии Красногоровка-Степное и что российские войска захватили Каменку (4 км к северо-востоку от Авдеевки) 20 марта. Несколько российских "военкоров" также утверждали, что российские войска вошли на юго-западную окраину самой Авдеевки и ведут бои у Дворца техники и спорта и в районе 9-го квартала, хотя известный военный блоггер отметил, что сообщения о боях в Авдеевке преждевременны.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска 19 и 20 марта вели безуспешные наступательные действия под самой Авдеевкой; в районе Авдеевки возле Каменки, Северного (5 км к западу от Авдеевки), Бердичей; на северо-западной окраине Донецка вблизи Водяного и Первомайского; и на юго-западной окраине г. Донецка возле Марьинки.

"Военкор" опубликовал кадры, на которых зафиксировано, как подразделения 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия Южного военного округа), якобы воюющих у Марьинки.

Российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных атак в западном Донецке 19 или 20 марта. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска, а именно подразделения морской пехоты, снова попытались продвинуться на украинские позиции в юго-восточном Угледаре (30 км юго-западнее Донецка) с дачной территории близ Никольского. 19 марта представитель Восточной группировки войск РФ заявил, что российские мотострелковые подразделения уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу вблизи Новодариевки (восток Запорожской области, примерно в 45 км к западу от Угледара).

"Южная ось"

Российские источники утверждают, что российские войска отразили действия украинской разведки в Запорожской области. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска отразили операции украинской разведки вблизи Волшебного (20 км к западу от Орехова), Новоданиловки (5 км к югу от Орехова), Роботиного (15 км к югу от Орехова) и Малой Токмачки (10 км к южному) запад от Орехова).

19 марта "военкоры" опубликовали кадры, на которых якобы видно, как подразделения 291-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) отвергают украинские силы вблизи Роботиного и Орехова. Однако непонятно, это ли не кадры по предварительному нападению, которое было 15 марта. Ранее ISW сообщал, что разведка украинских войск под Новоданиловкой вызвала очень большой резонанс у российских военных блоггеров, несмотря на частые случаи таких действий на других участках линии фронта.

Российские источники утверждают, что российские войска пытаются использовать гражданское население для строительства оборонительных укреплений в оккупированных Запорожской области и Крыму. 18 марта независимое российское информационное издание "Верстка" сообщило, что российские оккупационные власти вербуют гражданских лиц для строительства обороны и копания окопов в оккупированном Крыму и предлагает до 7000 рублей (около 90 долларов США) в день, питание и проживание.

19 марта российский военкор заявил, что гражданские специалисты взялись за проекты укрепления оборонных рубежей в Запорожской области. Усилия российских оккупационных властей использовать гражданских лиц для строительства укреплений могут свидетельствовать о том, что российские силы озабочены своей способностью удерживать оккупированную территорию, но требуют использования военного персонала в более непосредственной форме.

Главное управление разведки Украины (ГУР) 20 марта сообщило, что взрывами в оккупированном Джанкой в Крыму была уничтожена партия крылатых ракет "Калибр", перевозимая поездом. Российские источники сообщали о взрывах и зафиксированном беспилотнике в Джанкой до заявления ГУР, которое подтвердило взрыв.

Российские агрегаторы новостей утверждают, что неизвестные заложили бомбу у газопровода в оккупированном Симферополе (Крым), что повлекло за собой взрыв и пожар 19 марта. Российские агрегаторы новостей утверждают, что взрыв не нарушил газоснабжение и не повредил инфраструктуру трубопровода.

19 и 20 марта российские войска произвели регулярные обстрелы Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.



