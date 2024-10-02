Росіяни стратили 16 українських полонених, а Іран завдав удару по Ізраїлю: новини за 1 жовтня

Росіяни розстріляли 16 українських полонених на Покровському напрямку. А Іран запустив зі своєї території ракети в бік Ізраїлю.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 1 жовтня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Війська РФ вчергове атакували Україну "Шахедами". Вибухи чули, зокрема, на Київщині, Полтавщині, Черкащині та Миколаївщині. Працювала ППО.

У Держдепі США заявили, що Україна може бити вглиб Росії, але лише власною зброєю.

Естонія має намір реструктуризувати військову допомогу Україні

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, Естонія вже почала переговори з Україною з приводу їхніх пріоритетів, щоб адаптувати свою продукцію під українські потреби.

У 2023 році Естонія надала Україні допомогу на суму близько 100 млн євро, що становить 0,25% ВВП країни.

Новий генсек НАТО назвав Україну головним пріоритетом

За словами Марка Рютте, його головним пріоритетом на посаді генсека НАТО буде Україна. Також важливими він назвав інвестиції колективної оборони та відносин з союзниками поза блоком.

"Складно розрізнити три пріоритети, тому що, звичайно, Україна нагорі списку. Але також нам потрібно зробити більше з погляду нашої колективної оборони та стримування, ми повинні інвестувати постаратися досягти всіх цілей, які НАТО заявило", - сказав він.

Британська розвідка назвала причину успіхів ЗСУ у Вовчанську

На думку британських розвідників, РФ відвела війська з району Вовчанська для підтримки операцій у Курській області, де Україна захопила виступ російської території у серпні 2024 року. Це скоротило можливості окупантів у районі Вовчанська.

Зазначається, що звільнення Агрегатного заводу в місті, ймовірно, обмежить можливості російських сухопутних військ щодо просування в Харківській області.

Військові частини отримали право самостійно набирати собі добровольців

За словами нардепа Олексія Гончаренка, Кабмін вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, якими командиру військової частини надається право здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом, та надавати їм направлення для проходження ВЛК.

Перелік військових частин, які отримають таке право, затвердить Генштаб.

Кабмін дозволив сертифікацію приватних шкіл для підготовки операторів дронів

З початку повномасштабного вторгнення в Україні з'явилися десятки приватних центрів для навчання пілотів дронів, але досі не існувало єдиної системи регулювання їхньої діяльності.

Нове рішення уряду дозволить таким закладам отримувати сертифікацію та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть працювати у військових підрозділах Сил безпеки та оборони.

Іран запустив ракети у бік Ізраїлю

ЦАХАЛ офіційно підтвердив запуск іранських ракет по Ізраїлю близько 19:30. До цього інформацію про підготовку Іраном ракетного удару по Ізраїлю поширювали західні ЗМІ з посиланням на чиновника Білого дому.

У мережі під час атаки публікували відео, на яких були помітні "прильоти" ракет по Ізраїлю. Вибухи лунали у різних куточках країни.

Ізраїль пообіцяв, що відповість на таку атаку Ірану згідно зі своїми планами.

Наймасовіша страта. Окупанти розстріляли 16 українських полонених на Покровському напрямку

В Офісі генпрокурора звернули увагу, що 1 жовтня в мережі з'явилася інформація про можливий розстріл 16 українських військових російськими окупантами. За непідтвердженими даними, воєнний злочин росіян стався в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району.

Новий прем’єр Франції пообіцяв продовжувати допомогу Україні

"Франція й далі підтримуватиме український народ. Це люди, які вже два з половиною роки від початку російського нападу борються й помирають заради суверенітету своєї країни й заради цінностей, які поділяємо і ми", - сказав французький прем'єр Мішель Барньє.

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