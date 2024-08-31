Росіяни стирають Суджу з лиця землі, - Сухопутні війська

Війська РФ знищують своїх же. Зокрема, ворог стирає з лиця землі населений пункт Суджа Курської області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ.
Як зазначається, росіяни завдають ударів по місту керованими авіаційними бомбами (КАБами), а також обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.
Так, у п'ятницю, 30 серпня, російський КАБ влучив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація завдала удари по будинках у приватному секторі.
За інформацією Сухопутних військ, зараз у місті, де було близько 5 тисяч місцевих жителів, залишилися приблизно дві сотні людей. Переважна більшість - це люди пенсійного віку. Всім їм, згідно нормам міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.
Крім того, на днях представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води.
"Раніше, завдяки нашим військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями", - йдеться у повідомленні.
Також у Сухопутних військах додали, що українські воїни надають цивільним у Суджі медичну допомогу. Зокрема, на стабпунктах, у "кейсеваках" і всю, де є поранені та хворі.
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