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Россияне стирают Суджу с лица земли, - Сухопутные войска

Фото: центр Суджи Курской области РФ (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Эдуард Ткач

Войска РФ уничтожают своих же. В частности, враг стирает с лица земли населенный пункт Суджа Курской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск.

Как отмечается, россияне наносят удары по городу управляемыми авиационными бомбами (КАБами), а также обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе.

Так, в пятницу, 30 августа, российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла удары по домам в частном секторе.

По информации Сухопутных войск, сейчас в городе, где было около 5 тысяч местных жителей, осталось около двухсот человек. Подавляющее большинство - это люди пенсионного возраста. Всем им, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные.

Кроме того, на днях представители новой украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде.

"Раньше благодаря нашим военным данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями", - говорится в сообщении.

Также в Сухопутных войсках добавили, что украинские воины оказывают гражданским в Судже медицинскую помощь. В частности, в стабпунктах, в "кейсеваках" и всюду, где есть раненые и больные.

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