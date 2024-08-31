ua en ru
Сб, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни стирають Суджу з лиця землі, - Сухопутні війська

Субота 31 серпня 2024 20:28
UA EN RU
Росіяни стирають Суджу з лиця землі, - Сухопутні війська Фото: центр Суджі Курської області РФ (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Едуард Ткач

Війська РФ знищують своїх же. Зокрема, ворог стирає з лиця землі населений пункт Суджа Курської області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ.

Як зазначається, росіяни завдають ударів по місту керованими авіаційними бомбами (КАБами), а також обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.

Так, у п'ятницю, 30 серпня, російський КАБ влучив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація завдала удари по будинках у приватному секторі.

За інформацією Сухопутних військ, зараз у місті, де було близько 5 тисяч місцевих жителів, залишилися приблизно дві сотні людей. Переважна більшість - це люди пенсійного віку. Всім їм, згідно нормам міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.

Крім того, на днях представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води.

"Раніше, завдяки нашим військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями", - йдеться у повідомленні.

Також у Сухопутних військах додали, що українські воїни надають цивільним у Суджі медичну допомогу. Зокрема, на стабпунктах, у "кейсеваках" і всю, де є поранені та хворі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Курська область
NEWS
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії