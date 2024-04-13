Росіяни спробували прорвати оборону 47-ї бригади: бійці показали, чим це закінчилось

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.

Крім того, українські військові також повідомляли, що окупанти хочуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.

Де Росія може почати новий наступ і скільки в неї залишилось ракет - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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