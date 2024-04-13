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Россияне попытались прорвать оборону 47-й бригады: бойцы показали, чем это закончилось

Фото: военные показали видео уничтожение окупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на огромные потери противник все больше и больше наращивает свои силы, привлекая новые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду.

"Чтобы прорвать нашу оборону, российское командование не жалеет и своей бронетехники: танки и БМП", - сообщили военные.

Однако бойцы 47 отдельной механизированной бригады продолжают держать определенные рубежи, нанося максимальные потери противнику.

"На видео работа артиллеристов 47 ОМБр, которые с помощью пушки Д-30 ликвидировали группу вражеской пехоты. Тем, кому посчастливилось на время выжить - охотились наши FPV-дроны. Видео впоследствии", - объяснили военные.

 

Ситуация на фронте

Напомним, российские оккупанты зимой ужесточили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции у Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Времен Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.

Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет - читайте в материале РБК-Украина.

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