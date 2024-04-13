Россияне попытались прорвать оборону 47-й бригады: бойцы показали, чем это закончилось

Ситуация на фронте

Напомним, российские оккупанты зимой ужесточили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции у Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Времен Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.

Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет - читайте в материале РБК-Украина.

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