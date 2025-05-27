Росіяни "сповзають" до Торецька, але все ще тиснуть на Покровськ: ЗСУ пояснили ситуацію на фронті
Російські війська поступово зміщують напрямок атаки зі сходу в бік Торецького напрямку, однак сам Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
За словами Трегубова, попри певне просування росіян на схід, воно досі охоплюється поняттям "Покровський напрямок".
"Росіяни насправді сповзають на схід в напрямку Торецького напрямку, але за нашими підрахунками це ще Покровський, принаймні це на схід від міста Покровськ. Це на півдороги до Костянтинівки, але в нашому підрахунку це вважається Покровським напрямком", - зазначив він.
Найгарячіші ділянки фронту
Найінтенсивніші бої тривають на Покровському та Новопавлівському напрямках. Також зберігається активність ворога на Лиманському, Краматорському та Торецькому напрямках, а на Сіверському, Куп'янському й Харківському вона дещо менша.
"Те, що росіяни можуть наростити, безумовно вони можуть наростити, просто станом на зараз цього немає, але потенціал безумовно є. Якась там сила збирається", - додав речник.
Нові тактики і втрати окупантів
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" середньодобові втрати росіян складають близько 800 осіб, що трохи менше, ніж раніше - до тисячі на добу.
Технічні втрати - близько трьох-чотирьох танків і приблизно десяти одиниць БМП або іншої бронетехніки.
Проте, за словами Трегубова, ці цифри не повністю відображають ситуацію, оскільки окупанти масово використовують мотоцикли - і такі втрати складніше враховувати.
Він сказав, що мотоциклетні штурми росіяни застосовують повсюдно, окрім зон міських боїв або руїн.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що вздовж всієї лінії фронту протягом минулої доби було зафіксовано 170 боєзіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати противника.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дев’ять ракет та 87 авіаударів, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу.
Крім цього, здійснив 4586 обстрілів, зокрема 115 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3068 дронів-камікадзе.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 990 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, 222 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дев’ять крилатих ракет та 64 одиниці автомобільної техніки окупантів.
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