Росіяни "сповзають" до Торецька, але все ще тиснуть на Покровськ: ЗСУ пояснили ситуацію на фронті

Російські війська поступово зміщують напрямок атаки зі сходу в бік Торецького напрямку, однак сам Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За словами Трегубова, попри певне просування росіян на схід, воно досі охоплюється поняттям "Покровський напрямок".

"Росіяни насправді сповзають на схід в напрямку Торецького напрямку, але за нашими підрахунками це ще Покровський, принаймні це на схід від міста Покровськ. Це на півдороги до Костянтинівки, але в нашому підрахунку це вважається Покровським напрямком", - зазначив він.

Найгарячіші ділянки фронту

Найінтенсивніші бої тривають на Покровському та Новопавлівському напрямках. Також зберігається активність ворога на Лиманському, Краматорському та Торецькому напрямках, а на Сіверському, Куп'янському й Харківському вона дещо менша.

"Те, що росіяни можуть наростити, безумовно вони можуть наростити, просто станом на зараз цього немає, але потенціал безумовно є. Якась там сила збирається", - додав речник.

Нові тактики і втрати окупантів

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" середньодобові втрати росіян складають близько 800 осіб, що трохи менше, ніж раніше - до тисячі на добу.

Технічні втрати - близько трьох-чотирьох танків і приблизно десяти одиниць БМП або іншої бронетехніки.

Проте, за словами Трегубова, ці цифри не повністю відображають ситуацію, оскільки окупанти масово використовують мотоцикли - і такі втрати складніше враховувати.

Він сказав, що мотоциклетні штурми росіяни застосовують повсюдно, окрім зон міських боїв або руїн.