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Россияне "сползают" к Торецку, но все еще давят на Покровск: ВСУ объяснили ситуацию на фронте

Вторник 27 мая 2025 15:59
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Россияне "сползают" к Торецку, но все еще давят на Покровск: ВСУ объяснили ситуацию на фронте Фото: В ВСУ рассказали, почему Покровское направление остается самым горячим (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска постепенно смещают направление атаки с востока в сторону Торецкого направления, однако само Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По словам Трегубова, несмотря на определенное продвижение россиян на восток, оно до сих пор охватывается понятием "Покровское направление".

"Россияне на самом деле сползают на восток в направлении Торецкого направления, но по нашим подсчетам это еще Покровское, по крайней мере это на восток от города Покровск. Это на полдороги к Константиновке, но в нашем подсчете это считается Покровским направлением", - отметил он.

Самые горячие участки фронта

Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском и Новопавловском направлениях. Также сохраняется активность врага на Лиманском, Краматорском и Торецком направлениях, а на Северском, Купянском и Харьковском она несколько меньше.

"То, что россияне могут нарастить, безусловно они могут нарастить, просто по состоянию на сейчас этого нет, но потенциал безусловно есть. Какая-то там сила собирается", - добавил спикер.

Новые тактики и потери оккупантов

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" среднесуточные потери россиян составляют около 800 человек, что немного меньше, чем раньше - до тысячи в сутки.

Технические потери - около трех-четырех танков и примерно десяти единиц БМП или другой бронетехники.

Однако, по словам Трегубова, эти цифры не полностью отражают ситуацию, поскольку оккупанты массово используют мотоциклы - и такие потери сложнее учитывать.

Он сказал, что мотоциклетные штурмы россияне применяют повсеместно, кроме зон городских боев или руин.

Ситуация на фронте

Напомним, что вдоль всей линии фронта в течение минувших суток было зафиксировано 170 боестолкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив девять ракет и 87 авиаударов, сбросив 151 управляемую авиационную бомбу.

Кроме этого, осуществил 4586 обстрелов, в том числе 115 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3068 дронов-камикадзе.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек. Также украинские воины обезвредили 2 танка, боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, 222 БпЛА оперативно-тактического уровня, девять крылатых ракет и 64 единицы автомобильной техники оккупантов.

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