UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни спішно облаштовують оперативно-технічні склади в Маріуполі та районі

Фото: РФ спішно облаштовує оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська формують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі. Для цього загарбники використовують ангари, гаражі та колишні зерносховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вантажівки з боєкомплектом з напряму Новоазовська та в напрям Мангушу та Нікольського. По різним селам формуються оперативні склади", - розповів він.

 

За словами радника мера, здебільше росіяни використвують сільгоподарчі ангари, площадки та гаражи мотобригад та території колишніх зерносховищ. 

"Сама тенденція накопиченняя напередодні зими там, де ще півроку назад відверто боялись, вказує або на розслабленість, або на.переоцінку власної безпеки. Бавоні бути", - констатував Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь окупували російські війська в перші дні масштабного вторгнення РФ в Україну. І незважаючи на те, що вибухи для "тилового" міста російських загарбників уже давно стали звичними, останнім часом у місті спостерігається дивна активність ворога. Так, російські загарбники, ймовірно, зазнають нестачі живої сили на лінії фронту, тому стягують з Маріуполя вантажівки з військовими. При цьому помічено незвичайну тенденцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь