UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни сьогодні обстріляли Миколаївську область: поранені два підлітки

Фото: росіяни сьогодні обстріляли Миколаївську область, поранені два підлітки (t.me/s_shayhet)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли село Куцуруб Куцурубської громади Миколаївської області у вівторок, 8 серпня. Поранення отримали двоє підлітків.

Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"На жаль, є потерпілі", - розповів він.

За його словами, внаслідок обстрілу до лікарні по допомогу звернувся місцевий мешканець, який привіз двох синів 13 та 16 років з мінно-вибуховими травмами. 

"Нині життю хлопців нічого не загрожує", - додав Шайхет.

 

Крім того, пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби. 

Обстріли Миколаївської області

Російські війська постійно обстрілюють Миколаївську область. Зокрема, вдень 30 липня окупанти обстріляли одну із громад Очаківського району. А 27 липня під обстріл потрапило селище Дмитрівка Куцурубської громади, було поранено двох людей.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область