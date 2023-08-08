RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне сегодня обстреляли Николаевскую область: ранены два подростка

Фото: россияне сегодня обстреляли Николаевскую область, ранены два подростка (t.me/s_shayhet)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли село Куцуруб Куцурубской общины Николаевской области во вторник, 8 августа. Ранения получили двое подростков.

Об этом заявил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"К сожалению, есть пострадавшие", - рассказал он.

По его словам, в результате обстрела в больницу за помощью обратился местный житель, который привез двух сыновей 13 и 16 лет с минно-взрывными травмами.

"В настоящее время жизни ребят ничего не угрожает", - добавил Шайхет.

 

Кроме того, повреждены жилые дома, транспортные средства.

Обстрелы Николаевской области

Российские войска постоянно обстреливают Николаевскую область. В частности, днем 30 июля оккупанты обстреляли одну из общин Очаковского района. А 27 июля под обстрел попал поселок Дмитровка Куцурубской громады, были ранены два человека.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область