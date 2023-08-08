Россияне сегодня обстреляли Николаевскую область: ранены два подростка

"К сожалению, есть пострадавшие", - рассказал он.

По его словам, в результате обстрела в больницу за помощью обратился местный житель, который привез двух сыновей 13 и 16 лет с минно-взрывными травмами.

"В настоящее время жизни ребят ничего не угрожает", - добавил Шайхет.

Кроме того, повреждены жилые дома, транспортные средства.

Обстрелы Николаевской области

Российские войска постоянно обстреливают Николаевскую область. В частности, днем 30 июля оккупанты обстреляли одну из общин Очаковского района. А 27 июля под обстрел попал поселок Дмитровка Куцурубской громады, были ранены два человека.