Росіяни сьогодні били по двох громадах Сумської області: відомі деталі
Російські окупанти сьогодні, 11 січня, обстріляли дві громади Сумської області з артилерії та мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, сьогодні під ударами росіян опинилися Шалигінська та Есманська громади.
По Шалигінській громаді росіяни вдарили з артилерії. Там зафіксували чотири "прильоти".
При цьому Есманську громаду ворог атакував з мінометів, всього було три "прильоти".
Живицький наголосив, що внаслідок обстрілів росіян ніхто не постраждав. Руйнувань також немає.
Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по пологовому будинку в Херсоні. Постраждала одна людина.
Також ми писали, що окупанти вдарили по Кураховому. Внаслідок атаки є руйнування.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.