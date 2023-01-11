Росіяни сьогодні били по двох громадах Сумської області: відомі деталі

Російські окупанти сьогодні, 11 січня, обстріляли дві громади Сумської області з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

За його словами, сьогодні під ударами росіян опинилися Шалигінська та Есманська громади.

По Шалигінській громаді росіяни вдарили з артилерії. Там зафіксували чотири "прильоти".

При цьому Есманську громаду ворог атакував з мінометів, всього було три "прильоти".

Живицький наголосив, що внаслідок обстрілів росіян ніхто не постраждав. Руйнувань також немає.