Россияне сегодня били по двум громадам Сумской области: известны детали

Российские оккупанты сегодня, 11 января, обстреляли две громады Сумской области из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

По его словам, сегодня под ударами россиян оказались Шалыгинская и Эсманская громады.

По Шалыгинской громаде россияне ударили из артиллерии. Там зафиксировали четыре "прилета".

При этом Эсманскую громаду враг атаковал из минометов, всего было три "прилета".

Живицкий подчеркнул, что в результате обстрелов россиян никто не пострадал. Разрушений также нет.