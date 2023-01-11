Россияне сегодня били по двум громадам Сумской области: известны детали
Российские оккупанты сегодня, 11 января, обстреляли две громады Сумской области из артиллерии и минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, сегодня под ударами россиян оказались Шалыгинская и Эсманская громады.
По Шалыгинской громаде россияне ударили из артиллерии. Там зафиксировали четыре "прилета".
При этом Эсманскую громаду враг атаковал из минометов, всего было три "прилета".
Живицкий подчеркнул, что в результате обстрелов россиян никто не пострадал. Разрушений также нет.
Напомним, сегодня россияне ударили по роддому в Херсоне. Пострадал один человек.
Также мы писали, что оккупанты ударили по Курахово. В результате атаки есть разрушения.
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