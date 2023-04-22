Росіяни скинули керовану авіабомбу на прикордоння Чернігівської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Близько 01:35 зафіксовано 1 вибух (ймовірно КАБ, запущений з літака ворога "Су-35") в районі н.п. Орликівка", - йдеться в повідомленні.

При цьому про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що 21 квітня російські окупанти атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою мінометів та ствольної артилерії.

Додамо, днем раніше, 20 квітня, окупанти з гранатометів та артилерії обстріляли дві громади у Сумській області.

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