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Росіяни скинули керовану авіабомбу на прикордоння Чернігівської області

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Чернігівська область , Субота 22 квітня 2023 09:12
Росіяни скинули керовану авіабомбу на прикордоння Чернігівської області Фото: росіяни скинули керовану авіабомбу на прикордоння Чернігівської області (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Російська авіація вночі обстріляла прикордоння Чернігівської області. Ворог скинув керовану авіабомбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Близько 01:35 зафіксовано 1 вибух (ймовірно КАБ, запущений з літака ворога "Су-35") в районі н.п. Орликівка", - йдеться в повідомленні.

При цьому про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що 21 квітня російські окупанти атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою мінометів та ствольної артилерії.

Додамо, днем раніше, 20 квітня, окупанти з гранатометів та артилерії обстріляли дві громади у Сумській області.

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