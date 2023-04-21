Росіяни обстріляли Чернігівську область з артилерії та мінометів

Російські окупанти вчергове атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на оперативне командування "Північ".

"З 06:17 до 07:40 зафіксовано 34 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та міномету 120 мм, на околиці н.п. Леонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 цивільні будинки та 2 цивільні транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

При цьому інформації про втрати серед місцевого населення немає.