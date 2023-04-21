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Росіяни обстріляли Чернігівську область з артилерії та мінометів

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Чернігівська область, П'ятниця 21 квітня 2023 11:21
Росіяни обстріляли Чернігівську область з артилерії та мінометів Фото: росіяни обстріляли Чернігівську область з артилерії та мінометів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські окупанти вчергове атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативне командування "Північ".

"З 06:17 до 07:40 зафіксовано 34 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та міномету 120 мм, на околиці н.п. Леонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 цивільні будинки та 2 цивільні транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

При цьому інформації про втрати серед місцевого населення немає.

Нагадаємо, вчора, 20 квітня, окупанти з гранатометів та артилерії обстріляли дві громади у Сумській області.

Також, вчора, росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівської області.

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