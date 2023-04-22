Россияне сбросили управляемую авиабомбу на приграничье Черниговской области
Фото: россияне сбросили управляемую авиабомбу на приграничье Черниговской области (wikipedia.org)
Российская авиация ночью обстреляла приграничье Черниговской области. Враг сбросил управляемую авиабомбу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
"Около 01:35 зафиксирован 1 взрыв (вероятно, КАБ, запущенный с самолета врага "Су-35") в районе н.п. Орликовка", - говорится в сообщении.
При этом о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним, что 21 апреля российские оккупанты атаковали приграничье Черниговской области с помощью минометов и ствольной артиллерии.
Добавим, днем ранее, 20 апреля, оккупанты из гранатометов и артиллерии обстреляли две общины в Сумской области.
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