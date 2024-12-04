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Росіяни скинули дві авіабомби на Костянтинівку: четверо поранених

Донбас, Середа 04 грудня 2024 14:49
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Росіяни скинули дві авіабомби на Костянтинівку: четверо поранених Фото: росіяни скинули дві авіабомби на Костянтинівку 4 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська скинули дві авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК на Костянтинівку Донецької області 4 грудня. Четверо людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.

За даними слідства, 4 грудня, об 11:15, окупанти завдали два авіаудари по м. Костянтинівка, попередньо, окупанти використали "ФАБ-250" з модулем УМПК.

"Внаслідок влучання засобів ураження по одному з районів міста отримали поранення четверо чоловіків віком 29, 33, 37 й 71 років", - йдеться у повідомленні.

За даними прокурорів, на момент атаки вони перебували біля магазину.

"У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, контузію та забої", - додали у відомстві.

Наслідки атаки РФ

У місті пошкоджено 4 фасади багатоквартирних будинків, адмінбудівля, заклад харчування, а також лінії електромережі і газопровід.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ситуація в районі Костянтинівки

Російські війська постійно обстрілюють Костянтинівку Донецької області. Так, окупанти скинули авіабомби на житловий квартал Костянтинівки Донецької області і 20 листопада. Тоді шість людей було поранено.

Крім того, наприкінці жовтня російські військові завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Тоді внаслідок ворожих обстрілів постраждали співробітники поліції.

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