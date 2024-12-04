Россияне сбросили две авиабомбы на Константиновку: четверо раненых
Российские войска сбросили две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК на Константиновку Донецкой области 4 декабря. Четверо человек ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.
По данным следствия, 4 декабря, в 11:15, оккупанты нанесли два авиаудара по г. Константиновка, предварительно, оккупанты использовали "ФАБ-250" с модулем УМПК.
"В результате попадания средств поражения по одному из районов города получили ранения четверо мужчин в возрасте 29, 33, 37 и 71 лет", - говорится в сообщении.
По данным прокуроров, на момент атаки они находились возле магазина.
"У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, контузия и ушибы", - добавили в ведомстве.
Последствия атаки РФ
В городе повреждены 4 фасада многоквартирных домов, админздание, заведение питания, а также линии электросети и газопровод.
Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ситуация в районе Константиновки
Российские войска постоянно обстреливают Константиновку Донецкой области. Так, оккупанты сбросили авиабомбы на жилой квартал Константиновки Донецкой области и 20 ноября. Тогдаесть человек были ранены.
Кроме того, в конце октября российские военныенанесли удар по Константиновке Донецкой области. Тогда в результате вражеских обстрелов пострадали сотрудники полиции.
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