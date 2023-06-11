"На населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Одна влучила поруч з пʼятиповерхівкою, інша - поблизу дитячого садочка", - пише пресслужба.

Зазначається, що ніхто з цивільних внаслідок атаки не постраждав.

Фото: росіяни скинули дві авіабомби на Херсонську область, одна впала біля дитсадка (t.me/khersonskaODA)

Ситуація в Херсонській області

Під час повномасштабного вторгнення ворога на територію України, частина Харківської області тимчасово потрапила під контроль ворога. Завдяки ефективній контратаці Збройних сил, майже всі населені пункти області були визволені.

З того моменту росіяни продовжують активно завдавати ракетних ударів по регіону. Зокрема, окупанти здійснюють атаки з використанням мінометів та артилерійських знарядь.

Як розповідав голова Харківської ОВА Олег Синєгубова, минулої доби, 11 червня, російські війська обстріляли населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Також протягом доби ворог двічі обстріляв магістральний аміакопровід в Куп'янському районі.