Росіяни скинули з дрону вибухівку на жінок у Бериславі, - ОВА

Російські загарбники завдали повітряного удару по Бериславу Херсонської області, скинувши вибухівку з безпілотника на місцевих жителів. В результаті ворожої атаки були поранені дві жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).
Зазначається, що російська атака відбулася сьогодні зранку, 13 листопада.
"Через скидання вибухівки ворожим дроном постраждали двоє місцевих жительок", - передали в ОВА.
Також в адміністрації уточнили, що 61-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення руки, а також - втратила палець.
"У 43-річної потерпілої - вибухова травма, поранення голови та передпліччя", - поінформували в ОВА.
Постраждалі були госпіталізовані, їм надається медична допомога.
Нагадаємо, після звільнення Силами оборони України правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами російських загарбників. Ворог атакує цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації. А ще - для ударів досить активно застосовує БПЛА, з яких скидає вибухівку.
Так, у Бериславі від такої практики ворожих атак страждають місцеві жителі не вперше. Наприклад, раніше російські терористи скинули вибухівку з дрона на медсестру в цьому місті.
Додамо, минулої весни російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного громадянина, який перебував на вулиці.
Перед цим взимку у Бериславі окупанти скинули вибухівку з дрона прямо на мотоцикліста, в результаті чого чоловік загинув.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.