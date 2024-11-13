Росіяни скинули з дрону вибухівку на жінок у Бериславі, - ОВА

Зазначається, що російська атака відбулася сьогодні зранку, 13 листопада.

"Через скидання вибухівки ворожим дроном постраждали двоє місцевих жительок", - передали в ОВА.

Також в адміністрації уточнили, що 61-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення руки, а також - втратила палець.

"У 43-річної потерпілої - вибухова травма, поранення голови та передпліччя", - поінформували в ОВА.

Постраждалі були госпіталізовані, їм надається медична допомога.

Удари РФ по Херсонській області

Нагадаємо, після звільнення Силами оборони України правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами російських загарбників. Ворог атакує цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації. А ще - для ударів досить активно застосовує БПЛА, з яких скидає вибухівку.

Так, у Бериславі від такої практики ворожих атак страждають місцеві жителі не вперше. Наприклад, раніше російські терористи скинули вибухівку з дрона на медсестру в цьому місті.

Додамо, минулої весни російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного громадянина, який перебував на вулиці.

Перед цим взимку у Бериславі окупанти скинули вибухівку з дрона прямо на мотоцикліста, в результаті чого чоловік загинув.