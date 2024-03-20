Росіяни скинули бомбу на будинок під Вугледаром: загинули двоє людей, є поранена

Російська армія завдала авіаудару по селу в Донецькій області. Загинуло двоє людей, ще одна жінка дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна .

Очільник області додав, що рятувальну операцію на місці події завершено.

"Поранення отримала 72-річна жінка, її транспортують до лікарні", - написав Філашкін.

За його словами, росіяни вдарили по селу Максимівка (Вугледарська громада) сьогодні в обід, влучили в приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження.

У Харкові 20 березня прогримів вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів міста

Через обстріл загинуло четверо людей, ще сімох було поранено. Окупанти вдарили по друкарні.

Також окупанти з артилерії обстріляли один із населених пунктів у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Постраждало шестеро людей.

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