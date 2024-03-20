Россияне сбросили бомбу на дом под Угледаром: погибли два человека, есть раненая
Российская армия нанесла авиаудар по селу в Донецкой области. Погибло два человека, еще одна женщина получила ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
По его словам, россияне ударили по селу Максимовка (Угледарская громада) сегодня в обед, попали в частный дом. Под завалами нашли тела двух мужчин 1964 и 1975 годов рождения.
"Ранения получила 72-летняя женщина, ее транспортируют в больницу", - написал Филашкин.
Фото: Последствия удара (facebook.com/vadym.filashkin)
Глава области добавил, что спасательная операция на месте происшествия завершена.
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