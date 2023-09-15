Росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал у Новій Каховці (фото, відео)

За її словами, окупанти хотіли атакували керованими авіабомбами Берислав на правому березі Херсонської області, але скинули бомбу на Нову Каховку.

"Намагаючись нанести керованими авіабомбами черговий авіаційний удар по Бериславщині, російські окупанти вронили один з КАБів на Нову Каховку у житловому районі, пошкодили декілька багатоквартирних будинків. Є жертви серед місцевого населення, за попередньою інформацією", - сказала вона.

Речниця додала, що окупанти хочуть звинуватити в обстрілі Сили оборони України.

Фото: окупанти скинули авіабомбу на Нову Каховку (t.me/novaya_kahovka_news)

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі "Суспільному" заявив, що місцеві жителі бачили, як літак скинув авіабомбу на житловий квартал. За його словами, у місті серйозні руйнування.

"Наразі квартал, де були влучання, оточили російські окупанти. Вони ходять по квартирах та дивляться, які наслідки", - сказав він.

У мережі пишуть, що пошкоджені будинки в мікрорайоні "Сокіл". Окупанти заявили про загиблих та поранених.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, Херсон та правобережну частину Херсонської області українські військові звільнили восени минулого року. Окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти.

Зокрема, нещодавно росіяни обстріляли селище Сонячне, ворожі снаряди поцілили у приватні будинки. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік.

Також вночі 14 вересня окупанти вдарили по Білозерській громаді. Снаряди влучили у приватний будинок. Загинув 6-річний хлопчик, його 13-річний брат та ще троє дорослих поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.