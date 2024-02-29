Бомба впала прямо на будинок. Росіяни атакували село під Горлівкою, є потерпілі
Російські війська сьогодні, 29 лютого, скинули авіаційну бомбу на село під Горлівкою в Донецькій області. Постраждали троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Постраждалі від удару
О 16:50 російська армія завдала авіаудару, ймовірно, з використанням ФАБ-250 по селу Щербинівка Бахмутського району.
Ворожа авіабомба влучила у приватний житловий будинок, зруйнувавши його вщент. Від уламків та вибухової хвилі на території домоволодінь неподалік отримали поранення троє громадян. Жінку 63 років, яка під час обстрілу перебувала в будинку, госпіталізували з мінно-вибуховою та черепно-мозковою травмами, струсом головного мозку та серцевим нападом.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Також отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості її 65-річний чоловік та їхній сусід 76 років, які перебували на вулиці. Останнього доправили до медичного закладу з кровотечею і наразі його стан стабілізовано. Крім того, пошкоджено щонайменше 10 сусідніх будинків і господарських будівель.
Розпочато розслідування
Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Росія обстрілює населені пункти в Україні
Учора російські війська завдали ракетних ударів по порту Херсона, під час яких отримало пошкодження в правий борт суховантажне судно KURUOGLU-3.
Також учора окупанти завдали авіаційного удару по вокзалу в селищі Великий Бурлук у Куп'янському районі Харківської області. Унаслідок атаки загинуло двоє людей.
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