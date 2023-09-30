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Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранена дитина

Фото: росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 30 вересня, скинули авіабомбу на Костянтинівку. В результаті ворожої атаки в місті поранено дитину.

Про це розповів в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За даними Мороза, на Костянтинівку росіяни скинули керовану авіабомбу. В результаті чого було поранено 13-річну дитину.

"На щастя, травми у хлопця легкі - йому надають всю необхідну медичну допомогу. Внаслідок удару пошкоджено 17 приватних будинків, багатоповерхівку, підприємство, лінію електропередач і 2 автомобілі", - пояснив він.

Удари РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Донецька обласна прокуратура повідомляла, що днями росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку, внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років.

Раніше росіяни з танків і за допомогою авіабомб атакували північ Донецької області. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, є поранені.

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Війна Росії проти України