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Росіяни скинули авіабомбу на Харківську область: загинула жінка, є поранені

Фото: росіяни скинули авіабомбу на Харківську область (t.me/synegubov)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі російські війська вкотре атакували Харківську область. Окупанти скинули авіабомбу на населений пункт в Куп'янському районі, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна", - написав Синєгубов.

За його словами, також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Внаслідок удару загинула 74-річна жителька. Ще три жінки та 74-річний чоловік поранені, стан середній.

Також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.

Окрім того, протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Сталися лісові пожежі. Зокрема, у селі Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено будівлю ліцею. У селі Перовське мінометним обстрілом пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури. Обійшлося без остраждалих.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно атакують Харків та область. Зокрема, загарбники 20 липня з танка обстріляли смт Козача Лопань у Харківській області. Внаслідок цього загинув місцевий житель.

Того ж дня російська армія обстріляла Вовчанськ Харківської області, загинув чоловік.

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харковВійна Росії проти України